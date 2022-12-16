В воздухе Уфы зафиксировали повышенную концентрацию диоксида азота

В воздухе Уфы выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота Фото: Рустем АХУНОВ

В воздухе Уфы выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, аномалию в среду, 14 декабря, около 19:00 зарегистрировал пункт наблюдения по улице Злобина, 11. Измерительные прибыли на посту показали, что содержание диоксида азота превысило норму в 1,2 раза.

Диоксид азота – газ красно-бурого цвета без определенного запаха. На организм человека он оказывает общетоксическое воздействие, может спровоцировать отеки и раздражение слизистых оболочек.

Напомним, в августе в Уфе из-за превышения концентрации уже другого диоксида – серы – временно закрыли популярный ресторан фастфуда.