На ближайших выходных, 17 и 18 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На ближайших выходных, 17 и 18 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирских производители будут продавать свежее мясо, овощи и другие продукты. Об этом сообщила городская администрация.
В субботу, 17 декабря, фермерские рынки будут организованы на:
– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);
– пересечении Интернациональной и Машиностроителей;
– улице Рабкоров возле домов №3, 5, 7 и 20;
– возле парка «Волна»;
– Дворце спорта;
– Дворце молодежи;
– площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 18 декабря, продолжат работать те же площадки за исключением рынка возле парка «Волна».
Ярмарки будут открыты в течение семи часов: с 09:00 до 16:00.