На ближайших выходных, 17 и 18 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ближайших выходных, 17 и 18 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирских производители будут продавать свежее мясо, овощи и другие продукты. Об этом сообщила городская администрация.

В субботу, 17 декабря, фермерские рынки будут организованы на:

– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);

– пересечении Интернациональной и Машиностроителей;

– улице Рабкоров возле домов №3, 5, 7 и 20;

– возле парка «Волна»;

– Дворце спорта;

– Дворце молодежи;

– площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 18 декабря, продолжат работать те же площадки за исключением рынка возле парка «Волна».

Ярмарки будут открыты в течение семи часов: с 09:00 до 16:00.