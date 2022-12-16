На следующей неделе в 66 домах частного сектора в Уфе отключат воду

На следующей неделе в 66 домах частного сектора в Уфе отключат холодную воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе в 66 домах частного сектора в Уфе отключат холодную воду. Это связано с заменой пожарного гидранта, передал «Уфаводоканал».

Во вторник, 20 декабря, с 10:30 до 18:30 водоснабжение будет приостановлено в домах по улицам:

– Белоозерской, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19а, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

– Ишимской, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 34, 36, 37, 38, 39, 39/1, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 50а;

– Паромной, 2.