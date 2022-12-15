Из Нестеровского музея в Уфе из-за паранормального явления уволилась техничка

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Из художественного музея имени Нестерова в Уфе из-за паранормального явления уволилась техничка. Об этом в материале, посвященном необычным происшествиям в стенах учреждения, рассказала «Молодежная газета».

Как рассказали в издании, уборщица Клара уволилась из музея без объяснения причин два года назад. Позже она призналась, что причиной ее ухода стал эмоциональный шок.

В один из рабочих вечеров женщина убиралась в пустом крыле нового здания учреждения, где недавно поскользнувшаяся сотрудница сломала руку. Когда Клара мыла лестницы, то потеряла равновесие и начала падать спиной назад. В этот момент, по словам женщины, ее внезапно подхватили «крепкие невидимые руки» и поставили на межлестничный пролет. Обернувшись, техничка никого не увидела. Она была настолько потрясена, что больше не смогла работать в музее.