США ввели санкции против главы Башкирии Радия Хабирова

В расширенный санкционный список Соединенных Штатов Америки включили главу Башкирии Радия Хабирова Фото: Рустем АХУНОВ

В расширенный санкционный список Соединенных Штатов Америки включили главу Башкирии Радия Хабирова. Информация об этом была опубликована 15 декабря на сайте Минфина страны.

Помимо Хабирова, под санкции также попали руководители других регионов России, в том числе Курской, Челябинской, Красноярской, Московской, Брянской, Калининградской областей.

Напомним, летом текущего года главу Башкирии также внесли в санкционный список Великобритании. Еще раньше США ввели ограничения в отношении республиканских предприятий УМПО и Салаватского химзавода, а Евросоюз наложил санкции на экс-мэра Уфы, а ныне сенатора от региона Ирека Ялалова.