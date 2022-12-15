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НовостиОбщество15 декабря 2022 15:57

За год цены на продовольствие в Башкирии повысились на 11,2%

Новыми данными поделился Башстат
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За год цены на продовольственные товары повысились на 11,2%

За год цены на продовольственные товары повысились на 11,2%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За год продовольственные товары в Башкирии подорожали на 11,2%. К такому выводу пришел Башстат, сравнивший цены за ноябрь в 2021 и 2022 годах. Ведомство опубликовало отчет 14 декабря.

Согласно данным аналитиков, за год сахар подорожал на 22,8%, молочная продукция – на 18,8%, хлеб – на 16,2%, сливочное масло, рыба и морепродукты – на 15,1-15,7%, мясо (без учета курицы) – на 13,3%, макароны – на 12,9%. В то же время картофель подешевел на 38,3%, а куриные яйца – на 13,1%.

Если в 2022 году сравнивать ноябрьские цены с октябрьскими, то значительно подорожали овощи в целом (+16,7%) и помидоры (+17,9%) с огурцами (+48,5%) в частности.