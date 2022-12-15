Хабиров установил пособия для беременных и семей с детьми до 17 лет

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Глава Башкирии Радий Хабиров установил ежемесячные пособия «в связи с рождением и воспитанием ребенка» для малоимущих беременных и семей с детьми до 17 лет. Подать заявления на выплату можно будет с 1 января 2023 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации 15 декабря.

Согласно тексту документа, ежемесячное пособие предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума. На выплату смогут рассчитывать женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель (при условии, что на учет в медучреждении они встали на сроке до 12 недель). Такое же пособие могут получить и граждане, воспитывающие детей до 17 лет.

Размер выплат будет варьироваться от 50% до 100% величины прожиточного минимума в регионе – в зависимости от среднедушевого дохода семьи.