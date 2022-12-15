Президент России Владимир Путин упомянул Уфу в контексте строительства студенческих кампусов в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин упомянул Уфу в контексте строительства студенческих кампусов в России. Он затронул эту тему на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг, 15 декабря.

– В ближайшее десятилетие в России должно быть создано 25 университетских кампусов мирового уровня с самыми современными условиями для учебы и научной деятельности, – сказал глава государства. – Первые восемь проектов уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. И нужно, конечно, ускорить эту работу.

По словам Путина, при реализации проектов студенческих кампусов в России построят более 1 млн кв. м зданий и лабораторий. Там будут учиться и заниматься творчество свыше 25 тыс. студентов и молодых ученых. Президент заявил, что кампусы должны стать точками притяжения для талантливой молодежи и центрами развития науки и экономики регионов.

Напомним, в среду, 14 декабря, правительство Башкирии и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение о строительстве и последующее использование межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. В состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей на 4,4 тыс. мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, точки торговли и общепита, спортивные и развлекательные зоны, а также площадки для культурно-массовых мероприятий.