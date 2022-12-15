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НовостиОбщество15 декабря 2022 14:21

С 1 января 2023 года в Башкирии повысится средний размер платы за детсад

Соответствующий приказ подписал министр образования республики Айбулат Хажин
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С 1 января 2023 года среднемесячный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных детсадах Башкирии составит 1 937 рублей

С 1 января 2023 года среднемесячный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных детсадах Башкирии составит 1 937 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года среднемесячный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных детсадах Башкирии составит 1 937 рублей, что на 113 руб. больше, чем в текущем году. Соответствующий приказ подписал министр образования республики Айбулат Хажин. Документ был опубликован 15 декабря на официальном сайте правовой информации.

Отметим, что в прошлом году средняя плата за детсад повышалась на 70 рублей (до 1 819), а в позапрошлом – на 72 (до 1 749).

Напомним, с 1 декабря тарифы на услуги ЖКХ в республике выросли на 9%.