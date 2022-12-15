За сутки коронавирус в Башкирии подтвердили у 218 человек

За последние сутки коронавирусом в Башкирии заболели 218 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

За последние сутки коронавирусом в Башкирии заболели 218 человек. С начала пандемии в республике подтвердили более 338,8 тыс. случаев инфицирования. Об этом 15 декабря сообщил региональный Минздрав.

Скончался от COVID-19 еще один пациент. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 5 946 жителей.

Переболели коронавирусом более 330,8 тыс. человек, 227 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2 015 жителей республики: 190 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.