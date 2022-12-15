15 декабря открылся самый протяженный в Уфе каток

фото: ufacity.info

Сегодня, 15 декабря, на набережной реки Белой в Уфе открылся самый протяженный ледовый каток. Его длина превышает 800 метров. Он располагается на спуске с конгресс-холла «Торатау». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Каток будет работать без выходных: с понедельника по четверг с 14:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье с 12:00 до 22:00. Вход со своими коньками – бесплатный.

Напомним, всего в Уфе в этом зимнем сезоне будет функционировать 31 ледовых каток. Ранее публиковался их адресный перечень.