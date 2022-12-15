За неделю свекла и огурцы в Башкирии подорожали на 5%

В Башкирии за неделю свекла и огурцы подорожали на 5,3-5,7% – до 27 и 148 рублей за килограмм соответственно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за неделю свекла и огурцы подорожали на 5,3-5,7% – до 27 и 148 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 5 и 12 декабря.

Согласно данным аналитиков, в стоимости за семь дней выросли репчатый лук (на 4,5% – до 27,5 руб. за кг), мягкие шоколадные конфеты (на 2,9% – до 378 руб.) и сливочное масло (на 2,6% – до 760 руб.).

В то же время подешевели черный чай (на 3,9% – до 1052 руб.), мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 3,2-3,8% – до 974,5 и 489,5 руб. соответственно), сухие молочные смеси для детей (на 3% – до 953 руб.), вареная колбаса (на 2,8% – до 389 руб.) и свежие помидоры (на 2,5% – до 116,5 руб.)