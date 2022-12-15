Хабиров высказался о средней зарплате по Башкирии в 50 тыс. рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров во время своего ежегодного послания к местному парламенту 15 декабря затронул тему средней зарплаты по республике

Глава Башкирии Радий Хабиров во время своего ежегодного послания к местному парламенту 15 декабря затронул тему средней зарплаты по республике. Со ссылкой на данные Росстата, руководитель региона заявил, что ее размер приближается к показателю в 50 тыс. рублей.

– Главная наша задача – достойная оплата и условия труда. Когда мы называем уровень средней зарплаты – а он сейчас приближается к 50 тысячам, – кто-то недоумевает. Это средние цифры, которые дает Росстат. Мы на них опираемся. Но, самое главное, мало кто задумывается, что эта зарплата вроде внешне звучит хорошей, но по этому показателю мы не в первой десятке регионов России, – сказал Хабиров.

Он добавил, что получил данные, которые свидетельствуют о том, что в ряде предприятий Башкирии сотрудники получают серую зарплату.

– Что в результате этого? В конце концов, ладно, бог с ними, – наши налоги, но они свои пенсионные накопления теряют, – отметил глава региона.

В связи с этим Хабиров попросил правительство Башкирии и свою администрацию представить предложения по эффективной координации работы по пресечению нарушений трудовых прав граждан.

Напомним, в декабре Башстат рассказал, что средняя зарплата в республике по итогам девяти месяцев 2022 года составила 48,6 тыс. рублей.