Классы 14 школ в Уфе закрыты на карантин из-за ОРВИ

В Уфе по состоянию отдельные классы 14 школ закрыты на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе по состоянию на 15 декабря отдельные классы 14 школ закрыты на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся. Об этом «КП-Уфа» сообщили в городской администрации. Там не уточнили число карантинных классов.

– Закрытых [на карантин] школ – нет. При этом введение карантина не является поводом для остановки учебного процесса. По закону учебные заведения обязаны продолжать образовательный процесс, переводя на дистанционные формы обучения, удобные для всех участников образовательного процесса. Решение принимает директор школы, – передали в мэрии.

В администрации добавили, что директор школы принимает решение о закрытии того или иного класса на карантин, если в нем из-за болезни отсутствуют 20% и более детей.

В начале этой недели стало известно, что в Орджоникидзевском районе Уфы из-за заболеваемости ОРВИ на карантин закрыты четыре класса.