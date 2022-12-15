Мэрия Уфы опубликовала график открытия городских новогодних елок

Мэрия Уфы опубликовала график открытия десяти городских новогодних елок и обозначила места их расположения Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы опубликовала график открытия десяти городских новогодних елок и обозначила места их расположения. Все праздничные площадки будут открыты в период с 23 по 27 декабря. Информация была опубликована на сайте администрации 15 декабря.

График открытия городских елок в Уфе:

– на площади имени Ленина – 23 декабря в 17:00;

– на площади перед Уфимской Детской Филармонией – 23 декабря 18:00;

– на площади перед Дворцом Спорта – 24 декабря в 13:00;

– в парке «Демский» – 24 декабря в 14:00;

– на площади Салавата Юлаева – 24 декабря в 17:00;

– на площади перед парком «Волна» – 24 декабря в 17:00;

– в парке «Кашкадан» – 25 декабря в 15:00;

– на площади имени Орджоникидзе – 26 декабря в 12:00;

– на площади перед ДК «Моторостроитель» – 26 декабря в 17:00;

– в сквере Юнармейцев – 27 декабря в 17:00.

фото: ufacity.info

В администрации башкирской столицы добавили, что в честь открытия городских елок на всех площадках будут организованы театрализованные и игровые программы. В то же время все новогодние городки будут полностью готовы к приему гостей до 20 декабря.