Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бюджет Башкирии на 2023 год приняли с дефицитом 18 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Депутаты регионального парламента приняли закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который после принятия в первом чтении был доработан. Например, прогноз по налоговым и неналоговым доходам в следующем году пересмотрен с увеличением на 10 миллиардов рублей.

Также был сокращен объем безвозмездных поступлений из федеральной казны. Таким образом, объем финансовой помощи в 2023 году был оценен в 76,9 миллиардов рублей, в 2024 году – 52,2 миллиардов, в 2025-м – 54,6 миллиардов.

Помимо прочего, было увеличено финансирование расходов, связанных с оплатой труда бюджетников, с поддержкой семей участников СВО, с инфраструктурным развитием и пр.

Закон устанавливает следующие параметры бюджета Башкирии на 2023-2025 годы:

2023

Доходы – 267,3 миллиардов рублей, расходы – 285,1 миллиардов рублей, дефицит – 17,8 миллиардов рублей;

2024

Доходы – 245,5 миллиардов рублей, расходы – 252,5 миллиардов рублей, дефицит – 7 миллиардов рублей;

2025

Доходы – 259,2 миллиардов рублей, расходы – 262,7 миллиардов рублей, дефицит – 3,5 миллиардов рублей.

Закон был направлен на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.