Биатлонист Эдуард Латыпов обморозил уши во время гонки Кубка России в Уфе

Башкирский биатлонист, трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов обморозил уши на индивидуальной гонке этапа Кубка России в Уфе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирский биатлонист, трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов обморозил уши на индивидуальной гонке этапа Кубка России в Уфе 15 декабря. Об этом он сказал в беседе с журналистами, передал «Матч».

– Похоже, обморозил уши, «пельмешки» будут, – пошутил спортсмен. – Ветер, длинные спуски, немного продуло. Чувствую, что ухо болит.

Биатлонист назвал погоду в Уфе «холодной», несмотря на температуру в -15°.

В самой гонке Латыпов занял второе место, допустив два промаха. Победу одержал Александр Поварницын.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году Эдуард Латыпов взял три бронзы.