Депутат Тимур Гильмияров о послании главы Башкирии: Хабиров отметил основные приоритеты и направления развития

Утром 15 декабря Радий Хабиров обратился с ежегодным посланием к депутатам Курултая и членам правительства. Глава Башкирии говорил о насущных вопросах – развитии региона, зарубежных партнерах, западных санкциях и проведении СВО.

Вот как прокомментировал послание главы депутат Курултая Башкирии Тимур Гильмияров.

- В сегодняшнем послании Глава нашей республики Радий Фаритович Хабиров отметил основные приоритеты и направления развития на будущий год, а также сделал акценты на важных моментах, которые касаются текущей ситуации. Действительно на сегодняшний день большое внимание уделяется нашим бойцам, которые принимают участие в СВО и их семьям. И мы не должны забывать о них ни при каких обстоятельствах. Мы должны продолжать укреплять наш совместный патриотический дух, а это можно сделать только при условии, что никто не останется безразличным в текущей ситуации. Даже формирование добровольческих батальонов в республике — это показатель того, что наши бойцы чувствуют поддержку со стороны государства, нашей республики и готовы исполнять свой долг в добровольном порядке с уверенностью, что ни они ни их семьи не будут забыты и брошены.

В целом, депутат отмечает, что послание было достаточно информативным, оно охватило практически все сферы жизни в республике, и, что особенно важно, также коснулось подготовке кадров.

- Кадры, как уже когда-то, говорилось решают все! Осталось одна основная и самая важная задача - исполнить послание! В этом мы, как депутаты, будем, несомненно, помогать, участвовать в его реализации, а также жестко контролировать исполнительные органы государственной власти, потому что в современных условиях у нас у всех просто нет права на ошибку! Любой чиновник, который будет думать только о собственных интересах, создавать бюрократические преграды и игнорировать основные тезисы послания — это предатель нашей Родины и от таких надо будет избавляться, - говорит Тимур Гильмияров.