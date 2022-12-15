В Башкирии Конституционный совет возглавил Хайдар Валеев

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Конституционный совет Башкирии возглавил Хайдар Валеев. Об этом рассказала пресс-служба регионального Госсобрания.

Кандидатуру Валеева сегодня, 15 декабря, утвердили депутат парламента республики. В настоящее время он занимает пост заместителя председателя Конституционного Башкирии. Ранее был председателем Центризбиркома региона, занимался кадровой политикой в Управлении руководителя республики.

Конституционный суд Башкирии будет упразднен. Частично его функции переходят Конституционному совету. Новый орган власти формируется при Курултае и начнет со следующего года – с 1 января 2023-го.

– Основной миссией Конституционного совета является обеспечение высшей юридической силы Основного Закона республики. В частности, Конституционный совет будет давать заключения о соответствии Конституции Республики Башкортостан законопроектов, вносимых в Государственное Собрание. Новый орган наделен правом законодательной инициативы, – пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев.