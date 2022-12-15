В Уфе в ходе пожара в расселенном доме погиб мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 15 декабря, в Калининском районе Уфе в ходе пожара погиб мужчина. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в расселенном двухэтажном доме. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили в квартире на первом этаже полыхающий мусор. Ликвидировать горение специалистам удалось менее чем за полчаса. К сожалению, в ходу тушения был обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается.

Причины пожара и его обстоятельства устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.