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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 8:40

В Уфе мужчина распылил газовый баллончик на приеме врача в поликлинике

Данным фактом уже занимается полиция
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото для иллюстрации

Фото для иллюстрации

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вчера, 14 декабря, в Уфе мужчина распылил газовый баллончик на приеме врача в поликлинике №50. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Ведомство поведало, что пациент распылили содержимое баллончика в кабинете эндокринолога и в коридоре. Персонал и пациентов пришлось эвакуировать из учреждения. Помещения поликлиники были проветрены. В результате ЧП никто не пострадал. Помощь медиков скорой помощи, как отметил Минздрав, никому не потребовалась.

В пресс-службе МВД нам сообщили, что полиции удалось установить личность злоумышленника, однако по месту своей прописки он не появляется.

– Полицейскими после установления места нахождения он будет привлечен к установленной законом ответственности, – заявили правоохранители.