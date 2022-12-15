Дело Дарьи Сорокиной, сбившей насмерть в Уфе мать с ребенком, вернули в суд

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Верховный суд Башкирии возобновил уголовное дело против жительницы Уфы Дарьи Сорокиной, сбившей насмерть мать с четырехлетним сыном. Об этом рассказал пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 27 июля. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего сына, когда те переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Позже выяснилось, что водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза. Ранее было опубликовано видео с моментом смертельного наезда.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В октябре Кировский районный суд принял решение о прекращении уголовного дела на основании примирения сторон. Однако прокуратур с ним не согласилась.

– Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти двух лиц, в том числе малолетнего, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке, – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Региональный верховный суд признал доводы прокуроров обоснованными и отменил постановление о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение.