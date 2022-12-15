В Башкирии предприятие задолжала 2 рабочим более 280 тыс. зарплаты

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В Башкирии предприятие задолжала своим рабочим зарплату за несколько месяцев. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что организация «Волгастрой» не выплатила своим двум сотрудникам жалованье за период с мая по август текущего года. Общая сумма задолженности составляет более 280 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы». Также надзорное ведомство направило в суд заявление о взыскании долга.