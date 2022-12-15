Хабиров отчитал чиновников Башкирии за идею повысить взносы за капремонт

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Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал чиновников Башкирии за идею повысить взносы за капитальный ремонт Свою критику в адрес госслужащих он озвучил в ходе послания к региональному Госсобранию.

– Я прошу наших коллег, занимающих должности государственные, быть всегда аккуратными с непродуманными инициативами, несогласованными с главой республики. Я имею в виду обсуждение, в том числе в зале Государственного Собрания – Курултая Башкирии, попытку повышения тарифа на фонд капитального ремонта для наших жителей. Считаю это преждевременным. Конечно, денег не хватает на капремонт. Нам еще строить и строить. Но у нас есть абсолютные возможности через бюджетное финансирование. Не надо в этом вопросе людей излишне мучить, – заявил Радий Хабиров.