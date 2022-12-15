Радий Хабиров объявил 2023 год в Башкирии «годом полезных дел для малой родины»

Фото: Рустем Ахунов

Следующий год в Башкирии объявлен «годом помощи малой родине», заявил Радий Хабиров.

Сегодня, 15 декабря, во время ежегодного послания депутатам Курултая Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил, что 2023 год в республике будет «годом помощи малой родине». Он отметил, что над вопросом о том, каким объявить следующий год в его управленческой команде было много споров.

- Мы решили, что 2023 год станет годом «полезных дел для малой родины». Поясню, что это такое. У каждого из нас есть своя малая родина, где мы родились, закончили школу. Я в своей деревне жил до 5 лет, кто-то 10, кто-то 20, кто-то всю жизнь прожил. Я точно знаю, что у каждого человека есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой родины что-то хорошее. Кто-то сделает больше, кто-то меньше. Но представьте, что мы все сделаем что-нибудь полезное – результат будет очень хороший. Мне кажется, жители будут нам благодарны, - заявил Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что сегодня подпишет указ об объявлении 2023 года в Башкирии «годом полезных дел для малой родины».