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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:30

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил готовности властей к грядущим снегопадам

К уборке снега будет привлечено более 200 единиц коммунальной техники
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил готовности властей к грядущим снегопадам. О том, как власти подготовились к предстоящим осадкам, сити-менеджер поведал в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что кроме имеющейся у муниципальных властей техники к уборке снега будет привлечено 225 арендованных машин.

– Мы готовимся к снегопадам, дополнительно привлекаем арендованную технику. В том числе, и свою, безусловно. Новая коммунальная техника, в том числе, на линии. Поэтому прошу следить за погодой, заблаговременно планировать свой маршрут, – призвал глава уфимской администрации.