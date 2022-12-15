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В Башкирии синоптики рассказали, какой будет погода в Новый год и последующие выходные. Специалисты метеорологического ресурса Gismeteo опубликовали прогноз погоды на грядущие праздники.

Судя по данным синоптиков, 31 декабря выдастся самым холодным из всех 10 дней выходных. Днем ожидается -13°, ночью – -18°. Также прогнозируется снегопад.

В последующие два дня будет гораздо теплее, и воздух прогреется до -1°. А с 3 по 5 декабря даже ожидается потепление до нуля градусов. Однако в эти дни также будут осадки в виде снега с дождем.

На Рождество, 7 декабря, станет холоднее – -7, -11°. А в последний день новогодних выходных, 8 декабря, столбики термометров опустятся до -12, -13°. Снегопады тоже никуда не денутся.