В Башкирии Mercedes-Benz на пешеходном переходе сбил 45-летнюю женщину

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 14 декабря, в башкирском городе Стерлитамак случилась авария, в которой пострадала женщина. О происшествии рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ДТП произошло на улице Коммунистическая. 24-летний парень за рулем автомобиля Mercedes-Benz наехал на 45-летнюю жительницу города, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, где не было светофора. В результате произошедшего случившегося женщина получилась серьезные травмы, ее госпитализировали.

В своей публикации Владимир Севастьянов рассказал, что за прошедшие сутки на региональных дорогах зафиксировано четыре ДТП, в которых четыре человека получили увечья.