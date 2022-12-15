В Башкирии мужчина угрожал полицейским бензопилой и материл их

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В башкирском городе Белебей мужчина угрожал полицейским бензопилой и материл их. О происшествии рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился в июле этого года. Житель Белебея, будучи пьяным, позвонил в полицию и сообщил о том, что его правоохранители его избили. Представители МВД явились к адресу его проживания и предложили мужчине выйти из дома для дачи показаний. В ответ он запустил бензопилу, стал демонстративно размахивать ею, угрожать и нецензурно оскорблять сотрудников правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях по уголовным статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти». Он свою вину признал. Ему назначено наказание в виде двух лет и восемь месяцев в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав и конфисковали у него бензопилу.