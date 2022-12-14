В Башкирию с боевой командировки на Донбассе вернулся отряд ОМОН

фото: vk.com // Ирек Сагитов

В Башкирию сегодня, 14 декабря, с боевой служебной командировки на Донбассе в полном составе вернулся отряд ОМОНа. Их встретили начальник регионального управления Росгвардии Александр Бурдо и вице-премьер республики Ирек Сагитов. Об этом последний сообщил в своих соцсетях.

– Они успешно выполнили все поставленные задачи и на этот раз, – написал чиновник. – Отличившиеся в ходе командировки бойцы ОМОНа были отмечены благодарственными письмами и наградами.

Он добавил, что после отдыха в кругу своих семей бойцы вновь приступят к службе.