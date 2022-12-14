Экс-директора хозуправления Башкирии арестовали за закупку пиксельных елок

Бывшего директора «Хозяйственного управления» Башкирии отправили под домашний арест за закупку пиксельных елок за 115 млн рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Бывшего директора «Хозяйственного управления» Башкирии, а ныне замначальника того же учреждения отправили под домашний арест за закупку пиксельных елок за 115 млн рублей. Против чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По ранее озвученной версии следствия, в 2019 году обвиняемый, будучи руководителем хозуправления республики, должен был закупить для городов региона пиксельные елки. В обход конкурсных процедур чиновник заключил контракт на поставку сооружений с компанией «Клирлайт Рус».

Стоимость договора превысила 115 млн рублей, что на 50 млн рублей выше среднерыночной. По итогам исполнения контракта директор подписал акт приемки услуг, на основе которого подрядчик получил оплату в полном объеме.

Следствие утверждает, что преступные действия обвиняемого нанесли бюджету Башкирии материальный ущерб. Кроме того, фигурант уголовного дела необоснованно ограничил конкуренцию других компаний, которые имели право на участие в торгах на поставку елок.

Напомним, в августе текущего года было возбуждено дело о мошенничестве из-за нарушения конкурсных процедур при закупке тех же самых елок. Тогда говорилось об ущербе бюджету в 24 млн рублей. Еще раньше Федеральная антимонопольная служба признавала сделку по приобретению светодиодных конструкций незаконной и требовала от «Клирлайт Рус» вернуть полученные миллионы в казну. Решение ФАС выстояло в Арбитражном суде Башкирии.