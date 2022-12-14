За январь-октябрь 2022 года в Башкирии умерло 40,5 тыс. человек

В Башкирии за январь-октябрь 2022 года скончались 40 542 человека – на 14 370 (или на 26,2%) меньше, чем за аналогичный прошлогодний период Фото: Антон ФОКИН

В Башкирии в январе-октябре 2022 года скончались 40 542 человека – это на 14 370 (или на 26,2%) меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Младенческая смертность тем временем сократилась на 31,6%: за десять месяцев в республике умерло 128 детей в возрасте до одного года (в 2021-м было 187). Данные опубликовал Росстат.

К ноябрю в регионе родились 30 160 детей – на 2 701 (или на 8,2%) меньше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии составила 10 382 человека (в 2021-м этот показатель был вдвое выше – 22 051).