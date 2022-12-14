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НовостиОбщество14 декабря 2022 14:41

Хабиров встретился с председателем совета директоров БСК и наградил его орденом

Они обсудили модернизацию предприятия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 14 декабря встретился с председателем совета директоров Башкирской содовой компании Андреем Пилипенко. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Хабиров назвал БСК «одним из самых важных и надежных партнеров» республики и выразил надежду, что намеченная работа по модернизации предприятия, ликвидации экологического ущерба и поискам новых источников сырья будет выполнена. Пилипенко в свою очередь отметил, что все необходимые процессы планомерно ведутся коллективом компании. В частности, речь идет о рекультивации шламонакопителей: БСК совместно с Росприроднадзором разработали дорожную карту экологических мероприятий.

В конце встречи глава Башкирии наградил Андрея Пилипенко орденом Салавата Юлаева.