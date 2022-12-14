Башкирия и «Эталон» заключили соглашение о строительстве студенческого кампуса в Уфе

Правительство Башкирии и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение о строительстве и использование межвузовского студенческого кампуса в Уфе

14 декабря правительство Башкирии и группа «Эталон» заключили концессионное соглашение о строительстве и последующее использование межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Уфе. Соглашение рассчитано на 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

Концессионером проекта стала компания «Кампус», 70% долей в которой принадлежит федеральной девелоперской группе «Эталон» (входит в АФК «Система»), а 30% – Управляющей компании НОЦ. Первую очередь студенческого городка планируют достроить в конце 2023 года, а весь комплекс зданий – в 2025.

В состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей на 4,4 тыс мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, спортивные и развлекательные зоны, а также площадки для культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тыс. кв. м.