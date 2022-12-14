В Башкирии возбудили еще одно дело из-за закупки пиксельных елок за 115 млн рублей

Против бывшего начальника «Хозяйственного управления» Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий Фото: Рустем АХУНОВ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против заместителя директора «Хозяйственного управления» республики из-за закупки пиксельных елок за 115 млн рублей. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ведомства и официальный представитель МВД России Ирина Волк

В СК передали, что в ноябре 2019 года обвиняемый, будучи еще директором хозуправления Башкирии, в обход конкурсных процедур заключил с компанией «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком госконтракт на изготовление девяти пиксельных елок для городов региона к Новому году. Сумма договора превысила 115 млн рублей, что оказалось выше среднерыночной на 50 млн. Впоследствии фигурант уголовного дела подписал акт о приемке услуг, а подрядчик в полном объеме получил оплату за услугу из регионального бюджета.

– Бюджету республики причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, а также необоснованно ограничена конкуренция других организаций, имеющих право на участие в торгах на заключение данного государственного контракта, – пояснили в СК РБ. – Преступный факт выявлен оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.

Сейчас с обвиняемым работают следователи. Его заключили под домашний арест.

Напомним, в августе текущего года было возбуждено дело о мошенничестве из-за нарушения конкурсных процедур при закупке тех же самых елок. Правда, тогда говорилось об ущербе бюджету в 24 млн рублей. Еще раньше Федеральная антимонопольная служба признавала сделку по приобретению светодиодных конструкций незаконной и требовала от «Клирлайт Рус» вернуть полученные миллионы в казну. Решение ФАС выстояло в Арбитражном суде Башкирии.