В Уфе 14 декабря открылась Международная неделя бизнеса

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В Уфе сегодня, 14 декабря, открылась 15-я Международная неделя бизнеса. Она продлится до 16 декабря.

На форуме планируется подписать 55 соглашений, 25 из которых – инвестиционные. Договоренности предусматривают создание 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Программа форума включает 54 мероприятия. На них выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня. Всего неделю бизнеса посетят 3 тыс. гостей, в том числе представители более 20 стран.

Ранее на форуме выступил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он предложил создать в Уфе музей предпринимательства.