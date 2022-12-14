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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 12:32

В Башкирии мужчина во время ссоры на детской площадке избил беременную подругу

Он наносил удары ей по голове и в живот
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Благовещенском районе Башкирии мужчина во время ссоры избил беременную сожительницу

В Благовещенском районе Башкирии мужчина во время ссоры избил беременную сожительницу

Фото: Рустем АХУНОВ

В Благовещенском районе Башкирии мужчина во время ссоры избил беременную сожительницу. Местный суд вынес ему приговор по уголовному делу о побоях. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба инстанции.

Как было установлено во время процесса, пьяный подсудимый на детской площадке у дома поссорился с беременной сожительницей. Он схватил ее за волосы и как минимум дважды ударил кулаком по голове. Когда потерпевшая потеряла равновесие и упала, мужчина пнул ее ногой в живот.

– Своими действиями [подсудимый] причинил потерпевшей телесное повреждение в виде кровоподтека левой височной области головы, которое, согласно заключению судебной медицинской экспертизы, […] расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека, – говорится в материалах дела.

Суд приговорил мужчину к полутора годам заключения в колонии общего режима. Смягчающими наказание обстоятельствами были признаны раскаяние и извинения со стороны подсудимого и мнение потерпевшей, которая просила о мягком приговоре.