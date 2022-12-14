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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 12:13

Причиной пожара в административном здании в центре Уфы могла стать загоревшаяся вытяжка

Инцидент произошел днем 14 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Причиной пожара в административном здании по улице Ленина, 32 в Уфе могла стать загоревшаяся вытяжка в ресторане на первом этаже. Об этом изданию UFA1.ru на месте происшествия сообщил один из очевидцев и владелец общепита. По словам последнего, в вовремя не почищенной вентиляции загорелись отходы производства. Ранее прокуратура так же заявляла, что огонь возник в помещении ресторана.

Напомним, пожар произошел в среду, 14 декабря, около 14:00. Из здания пришлось эвакуировать 35 человек. МЧС привлекло к тушению 18 сотрудников и девять единиц техники.