Причиной пожара в административном здании в центре Уфы могла стать загоревшаяся вытяжка

фото: МЧС РБ

Причиной пожара в административном здании по улице Ленина, 32 в Уфе могла стать загоревшаяся вытяжка в ресторане на первом этаже. Об этом изданию UFA1.ru на месте происшествия сообщил один из очевидцев и владелец общепита. По словам последнего, в вовремя не почищенной вентиляции загорелись отходы производства. Ранее прокуратура так же заявляла, что огонь возник в помещении ресторана.

Напомним, пожар произошел в среду, 14 декабря, около 14:00. Из здания пришлось эвакуировать 35 человек. МЧС привлекло к тушению 18 сотрудников и девять единиц техники.