В Уфе из соображений безопасности учеников второго корпуса школы №18 переведут в первый

Корпус на Софьи Перовской // фото: Яндекс

В Уфе с начала третьей четверти детей из школы №18, обучающихся во втором корпусе по улице Софьи Перовской, 75, переведут в первый – на Мубарякова, 20. Такое решение было принято из соображений безопасности: зданию на Перовской требуется капитальный ремонт. Об этом «КП-Уфа» 14 декабря сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что проект постановления о приостановке работы второго корпуса согласован с администрацией Кировского района.

В начале учебного года мэрия говорила родителям учащихся школы №18, что учреждение будет работать в штатном режиме, а образовательный процесс планируется организовать в обоих корпусах. Чиновники предупреждали только о том, что будет приостановлено использование спортивного зала и пищеблока «из-за ограниченной работоспособности части здания» по улице Перовской.

На сайте школы №18 сказано, что второй корпус был открыт относительно недавно, в 2016 году. Сейчас там учатся дети 5-7 классов.