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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 11:19

Прокуратура выясняет причину пожара в административном здании на улице Ленина в Уфе

Там загорелось помещение ресторана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // прокуратура РБ

фото: телеграм // прокуратура РБ

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства пожара в административном здании по улице Ленина, 32 в Уфе. В пресс-службе ведомства передали, что там загорелось помещение ресторана.

– Для координации деятельности спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Кировского района Руслан Усманов, – добавили в правоохранительном органе.

Напомним, пожар произошел в среду, 14 декабря, около 14:00. Из здания пришлось эвакуировать 35 человек. МЧС привлекло к тушению 18 сотрудников и девять единиц техники.