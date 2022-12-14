Прокуратура выясняет причину пожара в административном здании на улице Ленина в Уфе

фото: телеграм // прокуратура РБ

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства пожара в административном здании по улице Ленина, 32 в Уфе. В пресс-службе ведомства передали, что там загорелось помещение ресторана.

– Для координации деятельности спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Кировского района Руслан Усманов, – добавили в правоохранительном органе.

Напомним, пожар произошел в среду, 14 декабря, около 14:00. Из здания пришлось эвакуировать 35 человек. МЧС привлекло к тушению 18 сотрудников и девять единиц техники.