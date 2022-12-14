В Башкирии неизвестные украли и убили 14 лошадей

В Башкирии неизвестные украли и отстрелили 14 лошадей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии неизвестные украли и отстрелили 14 лошадей. Об этом «КП-Уфа» 14 декабря сообщили в региональном МВД.

Как передали в правоохранительном ведомстве, в отдел полиции Нуримановского района поступило сообщение о краже 14 лошадей. Во время поисков животных обнаружили мертвыми в соседнем Иглинском районе – всех их отстрелили, несколько туш злоумышленники разделали.

Сейчас МВД разыскивает причастных к убийству лошадей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.