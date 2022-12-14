Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе на сутки задержали авиарейс в Пхукет. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

Согласно информации на онлайн-табло, самолет должен был улететь в Таиланд вчера, 13 деrабря, в 22:30, однако его перенесли на сегодня в 21:25.

Информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу сообщило, что вылет был задержан по решению авиакомпании. Ее представители, в свою очередь, пояснили, что рейс пришлось перенести из-за позднего прилета борта из Пхукета.

Как сообщает граждане, в аэропорту из-за переноса рейса начался хаос и давка.