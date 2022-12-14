Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 14 декабря, под Уфой в селе Нагаево без электричества остались 150 домов. Об этом рассказала пресс-служба администрации Октябрьского района башкирской столицы.

Из проведения ремонта без электроэнергии с 11:00 остались жители улиц Нововуфимская, Солидарности, Мирная, Отечественная, Счастливая, Василия Катаринского, а также в первом, втором и третьем травяных переулках.

Меры по отключения света продлятся, как заверили чиновника, до 16:00.

– Ситуация находится на контроле бригады ГУП «РЭС», – заявила администрация Октябрьского района Уфы.