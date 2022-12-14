Фото: vk.com/agnazarov

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил создать в Уфе музей предпринимательства. Идею глава правительства озвучил сегодня, 14 декабря, в ходе форума «Международная неделя бизнеса»

По словам руководителя регионального кабмина, предпринимательскую деятельность нужно популяризировать, чему и, считает Назаров, и поспособствует новый музей.

«Международная неделя бизнеса» проводится каждый год. В этом году сюда приедет три тысяч человек – все они – представители разных сфер. В ходе форума состоится более 50 деловых мероприятий.