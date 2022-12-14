В Башкирии максимальное пособие получают более 100 тыс. детей от 8 до 17 лет

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В Башкирии максимальное пособие получают 102 830 детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

Как сообщил глава организации Фоат Хантимеров, сумма данной выплаты, которая составляет 11 747 рублей, соответствует прожиточному минимуму, которая установлена на ребенка в регионе.

Кстати, с 1 января 2023 года будет введено единое пособие на детей и беременных женщин. Оно заменит шесть действующих мер поддержки, среди которых выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, выплаты до достижения ребенком трех лет, а также выплаты на детей от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.