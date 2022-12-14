В Башкирии отмечают качественный скачок в сфере среднего специального образования

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В Башкирии эксперты отмечают качественный скачок в сфере среднего специального образования. К такому выводу пришли эксперты, подводя итоги года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.

Как заявил информационному агентству «Башинформ» директор Уфимского художественно-промышленного колледжа Рамиля Кагирова, в 2022 году 70% выпускников республики поступило в колледжи и техникумы.

Директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа Сынтимир Баязитов утверждает, что сейчас Башкирия занимает по стране первое место по количеству образовательных организаций. В республике насчитывает 96 колледжей.

– Укрепляется материально-техническая база, появляются новые технологии, создаются условия для студентов, – рассказал специалист.