Радий Хабиров обратится с посланием к парламенту Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 15 декабря, глава Башкирии обратится с посланием к Государственному собранию республики.

Выступление руководителя региона состоится в рамках 49 заседания Курултая Башкирии. В мероприятии примут участие сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы России от Башкирию, представители регионального правительства, главы органов власти, территориальных подразделений ведомств и муниципалитетов, а также представители некоммерческих организаций, социальных, культурных, образовательных учреждений, представители духовенства, семьи участников специальной военной операции.

Напомним, в конце октября Радий Хабиров провел прямую линию с жителями Башкирии. Глава республики больше четырех часов отвечал на вопросы граждан.