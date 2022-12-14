В работе Госжилнадзора Башкирии выявили нарушения

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Башкирии выявила в работе Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору нарушения. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры выявила бездействие сотрудников комитета в организации проверок по обращениям граждан, также выяснилось, что сотрудники затягивали сроки рассмотрения жалоб. В случаях наличия оснований для организации проверок управляющих организаций заявителям отвечали отказами по формальным поводам. А при проведении надзорных мероприятий, вопреки установленному правительством страны мораторию, чиновники выдавали предписания об устранении выявленных нарушений.

– Кроме того, сотрудники ведомства не обеспечивали полное и достоверное внесение в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений о проводимых профилактических и проверочных мероприятиях, – сообщает прокуратура.

В связи с этим надзорное ведомство внесла в адрес председателя комитета представление. По результатам его рассмотрения 27 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.