В Башкирии главу стройфирмы осудили за невыплату зарплаты сотрудникам

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак главу строительной фирмы осудили за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом рассказал пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что с декабря 2020 года по август 2022-го руководитель организации не платил жалованье своим пяти подчиненным. Сумма заложенности составила 360 тысяч рублей, хотя на расчетных счетах компании было порядка 1,8 миллиона рублей, которые по какой-то причине были потрачены на другие цели.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Подсудимый свою вину не признал. Ему был назначен штраф в 150 тысяч рублей.