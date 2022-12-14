Башкирии выделят 190 млн рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Башкирии выделят 190 миллионов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, для данной категории семьи в регионы страны будет направлено 3,3 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование власти обусловили уточнением числа семей, которые имеют право на данные выплаты. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства.

Михаил Мишустин заявил, что с 1 января в России будет введено единое пособие, которое объединит действующие выплаты на детей и пособия беременным женщинам.